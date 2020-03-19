Претензии президента Белоруссии Александра Лукашенко к Москве в вопросе коронавируса отчасти свидетельствуют о том, что он признает республику частью России. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в недавнем комментарии ИА «Новороссия»

«Это по-русски. А я по-еврейски»: Лукашенко рассказал анекдот-быль про коронавирус, баню, водку и Жириновского © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Получается, делает вывод эксперт, что сам Лукашенко воспринимает Белоруссию как регион Российской Федерации, и что Россия может только всячески приветствовать подобного рода восприятие Белоруссии.

«Как сам Лукашенко относится к России, так и мы. И мы действительно в значительном количестве аспектов не видим разницы между Белоруссией и российскими регионами», — подчеркнул Безпалько.

Политолог пояснил, что подобные заявления Лукашенко ставят целью мобилизовать электорат в связи с подготовкой к выборам, а также представляют собой попытку переложить ответственность за проблемы в экономике страны на Москву.

Россия была вынуждена в одностороннем порядке ввести карантинные меры с 18 марта по 1 мая потому, что Белоруссия не стала принимать во внимание мнение Москвы и что-либо предпринимать, добавил специалист.