Ранее Лукашенко, критикуя решение Москвы закрыть границу с Белоруссией, заявил, что «если следовать российской логике, то ей границы надо позакрывать регионально».
Получается, делает вывод эксперт, что сам Лукашенко воспринимает Белоруссию как регион Российской Федерации, и что Россия может только всячески приветствовать подобного рода восприятие Белоруссии.
«Как сам Лукашенко относится к России, так и мы. И мы действительно в значительном количестве аспектов не видим разницы между Белоруссией и российскими регионами», — подчеркнул Безпалько.
Политолог пояснил, что подобные заявления Лукашенко ставят целью мобилизовать электорат в связи с подготовкой к выборам, а также представляют собой попытку переложить ответственность за проблемы в экономике страны на Москву.
Россия была вынуждена в одностороннем порядке ввести карантинные меры с 18 марта по 1 мая потому, что Белоруссия не стала принимать во внимание мнение Москвы и что-либо предпринимать, добавил специалист.