Певец Шнуров в эфире радиостанции «Комсомольская правда», отвечая на вопрос о том, кому принадлежит Крым, сказал «Поживем — увидим».
«Он уже себя закопал. Его спрашивают: "Крым наш?" Он молчит. Все! Куда ты идешь в политику, если мы уже поправку в Конституцию внесли, что никто не может говорить о возврате каких-то территорий и отторжении? А он собрался идти в политику», — прокомментировал его слова Жириновский.
Политик добавил, что каждый, в том числе и певцы, должен заниматься своим делом.
Партия роста, членом которой стал Сергей Шнуров, выдвинула его кандидатуру на довыборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.
Крым и Севастополь стали российскими регионами в марте 2014 года после референдума, подавляющее участников которого поддержали воссоединение с РФ. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.