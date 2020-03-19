Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров повредил своей политической карьере, когда ответил на вопрос о принадлежности Крыма. Об этом 19 марта заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский, передает РИА Новости

Певец Шнуров в эфире радиостанции «Комсомольская правда», отвечая на вопрос о том, кому принадлежит Крым, сказал «Поживем — увидим».

«Он уже себя закопал. Его спрашивают: "Крым наш?" Он молчит. Все! Куда ты идешь в политику, если мы уже поправку в Конституцию внесли, что никто не может говорить о возврате каких-то территорий и отторжении? А он собрался идти в политику», — прокомментировал его слова Жириновский.

«Лягает и опускает меня»: Жириновский сравнил Галкина с Зеленским © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Партия роста, членом которой стал Сергей Шнуров, выдвинула его кандидатуру на довыборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

Крым и Севастополь стали российскими регионами в марте 2014 года после референдума, подавляющее участников которого поддержали воссоединение с РФ. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.