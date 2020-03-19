«Заразился я в Украине. Я даже в этом не сомневаюсь», — говорится в сообщении.
Шахов уточнил, что он был в Европе с 7 по 10 марта.
По его убеждению, он стал чувствовать себя плохо раньше, чем прошел инкубационный период в 14 дней.
«Заразился я в Украине. Я даже в этом не сомневаюсь», — говорится в сообщении.
Шахов уточнил, что он был в Европе с 7 по 10 марта.
По его убеждению, он стал чувствовать себя плохо раньше, чем прошел инкубационный период в 14 дней.
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