Депутат Рады от группы «Доверие» Сергей Шахов, у которого обнаружили коронавирус, считает, что заразился на территории Украины, а не за границей. Об этом 19 марта Шахов сообщил в Facebook

«Заразился я в Украине. Я даже в этом не сомневаюсь», — говорится в сообщении.

Не ту заразил. Депутат Шахов перепутал сестру с женой © RadaTVchannel | RadaTVchannel | Перейти в фотобанк

По его убеждению, он стал чувствовать себя плохо раньше, чем прошел инкубационный период в 14 дней.