«Заразился я в Украине. Я даже в этом не сомневаюсь», — говорится в сообщении.    

Не ту заразил. Депутат Шахов перепутал сестру с женой
Не ту заразил. Депутат Шахов перепутал сестру с женой
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Шахов уточнил, что он был в Европе с 7 по 10 марта.

По его убеждению, он стал чувствовать себя плохо раньше, чем прошел инкубационный период в 14 дней.