За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом. Об этом сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19, передает РИА Новости 19 марта

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Отмечается, что 12 случаев выявлены в Москве, по пять — в Московской и Свердловской областях, еще по три пациента — в Тульской области, Красноярском и Хабаровском крае, по два — в Тамбовской, Кировской, Воронежской областях и Краснодарском крае и по одному случаю — в Ивановской, Рязанской, Нижегородской, Мурманской, Новосибирской, Оренбургской, Саратовской, Тверской областях, Пермском крае, в Якутии, Чувашии, Ханты-Мансийском АО и в Санкт-Петербурге.

Уточняется, что все заболевшие в последние две недели посещали страны, где наблюдается неблагополучная эпидемиологическая обстановка.

Инфицированные были госпитализированы и помещены в специальные боксы, а контактировавших с ними ждет обследование.

Всего в российских регионах на сегодняшний день зафиксировано 199 случаев выявления коронавируса. Для борьбы с распространением инфекции российское правительство перекрыло границы с Белоруссией, Польшей и Норвегией, а также приостановило авиаперелеты в страны ЕС, Норвегию, США, Великобританию, Армению, Швейцарию, Сербию, Китай, Южную Корею и Иран и перекрыло железнодорожное сообщение с Финляндией, Казахстаном, Латвией, Молдавией, Украиной, Чехией, Францией, Германией, Италией, Узбекистаном, Азербайджаном и Монголией.

В частности, с 18 марта ограничен въезд иностранцев и лиц без гражданства в страну до 1 мая.