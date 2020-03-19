Микки Рурк приехал в Ригу в середине марта, до закрытия границ, ради участия в съемках мистического военного триллера режиссера Мауро Борелли. По словам Пронина, работа над фильмом велась с соблюдением всех мер предосторожности — с дезинфекцией и измерением температуры.
«Актер на площадку прибывал в маске, снимал ее только во время съемок, которые велись быстро и с соблюдением социальной дистанции. После съемок — домой на частном транспорте и без контактов с кем-либо. Увы, придется останавливать и доснимать лишь тогда, когда карантин будет снят», — рассказал он.
Сейчас Рурк находится в изоляции и ни с кем не контактирует. Организаторы пытаются решить вопрос возвращения актера в США, так как там его работа связана с большим числом контрактов и строгим графиком. Однако для этого понадобится особое разрешение и транспорт.
Ранее президент США Дональд Трамп на 30 дней ограничил любое сообщение с Европой (кроме Великобритании), включая авиа- и морские перевозки из-за распространения коронавируса.
В Латвии, согласно последним данным, коронавирусом инфицированы 86 человек. С 17 марта по 14 апреля власти страны ограничили любые международные пассажирские перевозки.