Голливудский актер Микки Рурк из-за связанных с коронавирусом ограничений застрял в Латвии, где проходили съемки фильма о Второй мировой войне. Об этом в четверг, 19 марта, сообщил новостной портал Delfi со ссылкой на главу продюсерской компании Forma Pro Films Игоря Пронина

Микки Рурк приехал в Ригу в середине марта, до закрытия границ, ради участия в съемках мистического военного триллера режиссера Мауро Борелли. По словам Пронина, работа над фильмом велась с соблюдением всех мер предосторожности — с дезинфекцией и измерением температуры.

«Актер на площадку прибывал в маске, снимал ее только во время съемок, которые велись быстро и с соблюдением социальной дистанции. После съемок — домой на частном транспорте и без контактов с кем-либо. Увы, придется останавливать и доснимать лишь тогда, когда карантин будет снят», — рассказал он.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Ранее президент США Дональд Трамп на 30 дней ограничил любое сообщение с Европой (кроме Великобритании), включая авиа- и морские перевозки из-за распространения коронавируса.

В Латвии, согласно последним данным, коронавирусом инфицированы 86 человек. С 17 марта по 14 апреля власти страны ограничили любые международные пассажирские перевозки.