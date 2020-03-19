Крупнейшее информагентство Японии "Киодо" со ссылкой на китайского медработника из Уханя сообщает, что данные о заболевших из эпицентра коронавируса в КНР были недостоверны. Как передает 19 марта РИА Новости, цифры откорректировали накануне визита председателя Си Цзиньпина

Лидер КНР побывал в Ухане 10 марта и положительно оценил усилия медиков в борьбе с эпидемией коронавируса.

«Ряд пациентов с симптомами были внезапно выпущены из-под карантина раньше времени, а серия тестов была отложена», — утверждает источник, на который ссылается японское СМИ.

За минувшие сутки в Ухани не было зафиксировано ни одного случая COVID-19. Однако собеседник Киодо настаивает, что официальной статистике нельзя доверять.

Вспышку неизвестного заболевания китайские медики зарегистрировали в конце декабря 2019 года. Утверждается, что первые заболевшие покупали мясо диких животных на рынке морепродуктов в Ухане.