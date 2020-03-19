Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания об эпидемиологической ситуации в стране рассказал анекдот о российском политике Владимире Жириновском, передает Sputnik Беларусь 19 марта

«Лекарства, а не водка». Жириновский отправил в прошлое советы Лукашенко по борьбе с эпидемией © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

«Раскритиковал он (Жириновский — ред.), что водку нельзя, какая сауна, — Лукашенко неправ. Приходит домой и жене говорит: "Налей сто грамм, буду лечиться от коронавируса". Жена ему отвечает: "Володя, ты же только что Лукашенко раскритиковал, что водка не помогает". "Это я для всех сказал, а мне налей. Лукашенко не дурак, если говорит".

Жена ему опять говорит: "Володя, по-русски же после бани сто грамм пьют". Жириновский: "Это по-русски. А я по-еврейски: сто грамм до бани и сто грамм после. Наливай!" На анекдот похоже, тем паче, что близко к нашей теме. Извиняюсь перед Владимиром Вольфовичем, но не мог себе не позволить рассказать эту быль», — заявил Лукашенко.

Жириновский в свою очередь рекомендовал не рассчитывать на действенность народных средств, а в случае болезни принимать лекарства.