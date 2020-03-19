Ранее белорусский лидер дал чиновникам несколько советов, как уберечься от заболевания новым коронавирусом. В частности, он порекомендовал чаще мыть руки, вовремя принимать пищу, «травить» вирус водкой и ходить в сауну два-три раза в неделю. Жириновский со своей стороны раскритиковал эти советы Лукашенко.
«Раскритиковал он (Жириновский — ред.), что водку нельзя, какая сауна, — Лукашенко неправ. Приходит домой и жене говорит: "Налей сто грамм, буду лечиться от коронавируса". Жена ему отвечает: "Володя, ты же только что Лукашенко раскритиковал, что водка не помогает". "Это я для всех сказал, а мне налей. Лукашенко не дурак, если говорит".
Жена ему опять говорит: "Володя, по-русски же после бани сто грамм пьют". Жириновский: "Это по-русски. А я по-еврейски: сто грамм до бани и сто грамм после. Наливай!" На анекдот похоже, тем паче, что близко к нашей теме. Извиняюсь перед Владимиром Вольфовичем, но не мог себе не позволить рассказать эту быль», — заявил Лукашенко.
Жириновский в свою очередь рекомендовал не рассчитывать на действенность народных средств, а в случае болезни принимать лекарства.