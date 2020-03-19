Российский певец Филипп Киркоров 19 марта в своем Instagram поздравил друга Валерия Леонтьева с днем рождения и назвал его лучшим средством от коронавируса

Украина.ру на Youtube Евгений Филиндаш: На Украине смогут объявить режим ЧП — видео