«Невероятный! Непревзойденный! Настоящий король и властелин сцены на протяжении больше 40 лет — мой старший товарищ, учитель, гуру и брат, дорогой Валерий Яковлевич — с днем рождения! Будь здоров, счастлив и, конечно, все так же востребован и любим миллионами, вне зависимости ни от каких коронованных вирусных самозванцев! На каждый вирус — есть вакцина по имени Леонтьев, и это уже исторический факт! Люблю тебя всем сердцем и обожаю! Твой Ф.К», — написал Киркоров.
Многие пользователи в комментариях поддержали исполнителя, заверив, что россиянам коронавирус не страшен, а лучшее средство от болезни — песни Леонтьева.
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Невероятный! Непревзойденный! Настоящий Король и Властелин Сцены на протяжении больше 40 лет- мой старший товарищ, учитель, гуру и брат, дорогой Валерий Яковлевич- С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!! Будь здоров, счастлив и конечно все так же востребован и любим миллионами, вне зависимости ни от каких Коронованных вирусных самозванцев! На каждый вирус- есть вакцина по имени ЛЕОНТЬЕВ, и это уже исторический ФАКТ! Люблю тебя всем сердцем и обожаю! Твой Ф.К.🧔🏻