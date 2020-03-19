В одном из сумских троллейбусов произошла стычка из-за введенных ограничений для общественного транспорта во время карантина. Видео, как кондуктор и пассажиры выталкивали остальных людей из салона, опубликовали на YouTube-канале 0542.ua

На кадрах видно, как на входе в троллейбус стоит несколько человек, но им преградили путь кондуктор и пассажиры. В конечном итоге из транспорта вытолкнули пожилого мужчину и женщину.

Дезинфицировать общественный транспорт в Киеве решили только сейчас © Сommons.wikimedia/DAVID HOLT

После введения новых правил в городах произошел транспортный коллапс. Из-за того, что метро в городе закрыли, люди пытались добраться на роботу наземным транспортом и штурмом брали автобусы и трамваи. Несмотря на то, что работало максимальное количество транспорта, выполнить требование властей касательно 10 пассажиров в салоне не получилось.