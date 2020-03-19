На кадрах видно, как на входе в троллейбус стоит несколько человек, но им преградили путь кондуктор и пассажиры. В конечном итоге из транспорта вытолкнули пожилого мужчину и женщину.
Согласно правилам карантина на Украине, в маршрутных такси может одновременно находиться до 10 человек и до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая. Автомобили могут ездить без ограничений.
После введения новых правил в городах произошел транспортный коллапс. Из-за того, что метро в городе закрыли, люди пытались добраться на роботу наземным транспортом и штурмом брали автобусы и трамваи. Несмотря на то, что работало максимальное количество транспорта, выполнить требование властей касательно 10 пассажиров в салоне не получилось.