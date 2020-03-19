Если предпринятые противоэпидемические меры не сработают, на Украине могут ввести чрезвычайное положение. Об этом экс-депутат Верховной Рады Евгений Филиндаш сказал в интервью изданию Украина.ру 18 марта

Евгений Филиндаш: На Украине смогут объявить режим ЧП — видео ©

«Большая вероятность, что его (чрезвычайное положение. —Р.) введут на днях — есть об этом утечки информации. И общая логика событий происходящих говорит о том, что весьма вероятно введение чрезвычайного положения», — сказал Филиндаш.

По его словам, это станет понятно после окончательного вступления в силу всех карантинных мер, некоторые из которых вызывают сомнения в плане реализации. Одно из таких решений, по мнению экс-нардепа, — ограничение числа людей в транспорте и необходимость пассажирам носить медицинские маски, которые практически невозможно найти и цены на которые взлетели до 50 гривен (148 рублей) за штуку.

Закон же о ЧП предусматривает ограничение передвижения, прав и свобод людей, запрет на акции протеста, обеспечивает возможность изъятия легального оружия и возможность введения комендантского часа и т.д.