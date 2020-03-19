В московском аэропорту Внуково застряли 14 казахстанцев, 11 из которых летели транзитом на родину из Доминиканской Республики, по одному — из Германии, Шри-Ланки и Гоа (Индия).
«В настоящее время посольство ведет переговоры с российской стороной по сложившейся ситуации, в том числе и о трансфере казахстанцев в другой московский аэропорт с последующей отправкой на родину. Авиакомпания SCAT вернет пассажирам стоимость пропавших билетов согласно условиям тарифов на момент покупки», — сообщают в посольстве.
В Омске ждут возможности вернуться домой 26 человек, прилетевших из Вьетнама. Среди них жители Нур-Султана, Павлодара и Петропавловска. Восемь человек готовы лететь в Нур-Султан 20 марта последним рейсом. Остальные рассчитывают добраться автотранспортом.
Казахстанцев в российских аэропортах обеспечили едой и питьем, а сотрудники посольства передали российской стороне данные своих сограждан для отправки на родину.
Подобные ситуации возникли во многих аэропортах мира после того, как страны ограничили возможность пересечения своих границ из-за пандемии коронавируса.