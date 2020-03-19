Несколько десятков граждан Казахстана, которые находятся в России, не могут вернуться на родину из-за отмены авиасообщения между двумя странами. Об этом 19 марта сообщает РИА Новости

В московском аэропорту Внуково застряли 14 казахстанцев, 11 из которых летели транзитом на родину из Доминиканской Республики, по одному — из Германии, Шри-Ланки и Гоа (Индия).

«В настоящее время посольство ведет переговоры с российской стороной по сложившейся ситуации, в том числе и о трансфере казахстанцев в другой московский аэропорт с последующей отправкой на родину. Авиакомпания SCAT вернет пассажирам стоимость пропавших билетов согласно условиям тарифов на момент покупки», — сообщают в посольстве.

Алтайский край отменил прямые поезда в Казахстан из-за коронавируса © CC0, Pixabay

Казахстанцев в российских аэропортах обеспечили едой и питьем, а сотрудники посольства передали российской стороне данные своих сограждан для отправки на родину.

Подобные ситуации возникли во многих аэропортах мира после того, как страны ограничили возможность пересечения своих границ из-за пандемии коронавируса.