Состояние здоровья жителя Донецкой области, у которого диагностировали коронавирус, стабильное. Об этом 19 марта сообщил руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, передает УНН

COVID-19 обнаружили у жителя Мариуполя, который недавно вернулся из Египта.

«Он получает всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме… Его температура тела по состоянию на ночь была 37,8. Мы это преодолеем. Главное — самодисциплина», — заявил Кириленко.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Всего на Украине зафиксировали 16 случаев коронавирусной инфекции. Жертвами эпидемии стали два человека: 71-летняя пенсионерка из Радомышля и 33-летняя женщина из Черновцов.