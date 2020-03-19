COVID-19 обнаружили у жителя Мариуполя, который недавно вернулся из Египта.
«Он получает всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме… Его температура тела по состоянию на ночь была 37,8. Мы это преодолеем. Главное — самодисциплина», — заявил Кириленко.
Перед госпитализацией мужчина успел пообщаться с женой, дочерью и коллегами.
Всего на Украине зафиксировали 16 случаев коронавирусной инфекции. Жертвами эпидемии стали два человека: 71-летняя пенсионерка из Радомышля и 33-летняя женщина из Черновцов.