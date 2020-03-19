В Алма-Ате, где из-за коронавируса объявлен карантин, общественные богослужения перейдут в режим онлайн. Об этом в четверг, 19 марта, сообщил Митрополичий округ в республике Казахстан

«В связи с введением чрезвычайного положения и карантина, вызванного необходимостью сохранения жизни и здоровья граждан в период распространения коронавирусной инфекции, с 19 марта 2020 года общественные богослужения в храмах Алма-Аты временно приостанавливаются», — говорится в сообщении.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Для духовного утешения и поддержки верующих будет организована онлайн-трансляция богослужений на официальном сайте Митрополичьего округа Mitropolia.kz и на канале Youtube Semirechie. Глава Православной церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр совершит Божественные литургии, молебны и всенощные бдения в Софийском соборе Иверско-Серафимовского монастыря Алма-Аты, за которыми будут возноситься молитвы о благополучии Казахстана, об избавлении страны от губительной язвы и исцелении заболевших», — отмечают в Митрополичьем округе.

Литургии будут совершаться без массового присутствия прихожан.

По данным Минздрава республики, в Казахстане зарегистрировано 44 случая заболевания коронавирусом. С 16 марта в стране действует режим чрезвычайного положения, с 19 марта введен карантин в Алма-Ате и Нур-Султане.