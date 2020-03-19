«В связи с введением чрезвычайного положения и карантина, вызванного необходимостью сохранения жизни и здоровья граждан в период распространения коронавирусной инфекции, с 19 марта 2020 года общественные богослужения в храмах Алма-Аты временно приостанавливаются», — говорится в сообщении.
Отмечает, что храмы будут открыты ежедневно и все желающие смогут прийти в церковь частным образом, чтобы помолиться, поставить свечи, исповедаться или причаститься.
«Для духовного утешения и поддержки верующих будет организована онлайн-трансляция богослужений на официальном сайте Митрополичьего округа Mitropolia.kz и на канале Youtube Semirechie. Глава Православной церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр совершит Божественные литургии, молебны и всенощные бдения в Софийском соборе Иверско-Серафимовского монастыря Алма-Аты, за которыми будут возноситься молитвы о благополучии Казахстана, об избавлении страны от губительной язвы и исцелении заболевших», — отмечают в Митрополичьем округе.
Литургии будут совершаться без массового присутствия прихожан.
По данным Минздрава республики, в Казахстане зарегистрировано 44 случая заболевания коронавирусом. С 16 марта в стране действует режим чрезвычайного положения, с 19 марта введен карантин в Алма-Ате и Нур-Султане.