Суд отправил под арест мэра Светлодарска Анатолия Брехунца, которого на Украине подозревают в покушении на территориальную целостность страны. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области

Брехунца обвиняют в том, что он поспособствовал проведению референдума о самоопределении Донецкой Народной Республики (ДНР) 11 мая 2014 года, предоставив коммунальные помещения для голосования.

В настоящее время Светлодарск находится на территории, подконтрольной киевскому правительству.

В феврале этого года Анатолию Брехунцу сообщили о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Украина теперь другая: без иностранцев, Крыма и метро © Скриншот из видео Украина.ру

Суд встал на сторону обвинения и взял Брехунца под арест. Под стражей он пробудет как минимум до 11 апреля.

Народные республики Донбасса объявили о своей независимости после государственного переворота в Киеве зимой 2014 года. Власти Украины начали военную операцию, жертвами которой, по данным ООН, стали 13 тысяч человек.