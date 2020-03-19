Брехунца обвиняют в том, что он поспособствовал проведению референдума о самоопределении Донецкой Народной Республики (ДНР) 11 мая 2014 года, предоставив коммунальные помещения для голосования.
В настоящее время Светлодарск находится на территории, подконтрольной киевскому правительству.
В феврале этого года Анатолию Брехунцу сообщили о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Однако такой приговор не устроил прокуратуру, которая подала апелляцию.
Суд встал на сторону обвинения и взял Брехунца под арест. Под стражей он пробудет как минимум до 11 апреля.
Народные республики Донбасса объявили о своей независимости после государственного переворота в Киеве зимой 2014 года. Власти Украины начали военную операцию, жертвами которой, по данным ООН, стали 13 тысяч человек.