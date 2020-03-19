Люди могут больше пострадать от паники, чем от самого коронавируса. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил после заслушивания доклада об эпидемиологической ситуации в стране, передает Sputnik Беларусь 19 марта

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Я этот коронавирус называю не иначе как психозом, и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил уже многие психозы, и мы знаем, к чему это приводило. Абсолютно убежден, что это очередной такой же психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред… Я абсолютно убежден, что мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса», — заявил Лукашенко.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более 8 тысяч человек скончались.