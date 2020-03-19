Из России в Узбекистан вернулись 528 граждан – все они уже помещены на карантин. Об этом в четверг, 19 марта, сообщила пресс-служба Минздрава республики

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк «В спортивно-оздоровительный центр, расположенный в Ташкентской области, после полного медицинского осмотра были помещены 528 граждан, вернувшихся в Узбекистан из России. У всех взяты анализы на предмет коронавируса, в настоящее время симптомов заболевания ни у кого из них не обнаружено», — сообщили в Минздраве. По данным ведомства, в Узбекистане зафиксировано 23 случая заражения коронавирусом.