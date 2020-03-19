Власти Узбекистана с 16 марта приостановили авиа- и наземное сообщение со страной из-за угрозы распространения коронавируса. Соотечественников, которые не успели вернуться до закрытия границ, доставляют домой чартерными рейсами.
«В спортивно-оздоровительный центр, расположенный в Ташкентской области, после полного медицинского осмотра были помещены 528 граждан, вернувшихся в Узбекистан из России. У всех взяты анализы на предмет коронавируса, в настоящее время симптомов заболевания ни у кого из них не обнаружено», — сообщили в Минздраве.
По данным ведомства, в Узбекистане зафиксировано 23 случая заражения коронавирусом.