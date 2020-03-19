Политики довели украинскую медицину до плачевного состояния, но сами не смогут лечиться от коронавируса за границей из-за изоляции стран. Об этом 18 марта сообщил украинский врач Павел Ткаченко на своей Facebook-странице

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Все будут болеть, будут болеть все те директоры, которые думали, что они будут лечиться обследоваться за рубежом. Которые думали, что они могут уничтожать и не заботиться о развитии нашей медицины… Сегодня вы получили тот откат, на который заслуживаете. Все границы закрыты и теперь вы должны лечиться в наших клиниках, о которых вы не заботились, и будете взаимодействовать с той медициной, которую уничтожали», — сказал врач.