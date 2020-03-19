Он отметил, что коронавирус не выбирает, кого поражать: болеют и чиновники, и депутаты, и губернаторы.
«Все будут болеть, будут болеть все те директоры, которые думали, что они будут лечиться обследоваться за рубежом. Которые думали, что они могут уничтожать и не заботиться о развитии нашей медицины… Сегодня вы получили тот откат, на который заслуживаете. Все границы закрыты и теперь вы должны лечиться в наших клиниках, о которых вы не заботились, и будете взаимодействовать с той медициной, которую уничтожали», — сказал врач.