В Москве зафиксирована первая в стране смерть от коронавируса – 79-летняя пенсионерка скончалась в инфекционной больнице. Об этом в четверг, 19 марта, в официальном Telegram-канале сообщил оперативный штаб по столице

Женщину госпитализировали 13 марта, с 14 марта она проходила лечение в частной клинике, а затем была переведена в инфекционную больницу. По результатам теста у пациентки был выявлен коронавирус, ее поместили в изолированный бокс. Из-за затрудненного дыхания она получала комплексную интенсивную терапию.

«Смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии: сахарный диабет 2-го типа, артериальная гипертензиия, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, мочекаменная болезнь, цереброваскулярная болезнь», — говорится в сообщении.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Свои соболезнования близким скончавшейся женщины выразил мэр Москвы Сергей Собянин.

«К огромному сожалению, у нас первая потеря от коронавирусной инфекции. Пневмония у 79-летней женщины осложнилась тяжелыми болезнями: сахарным диабетом 2 типа, атеросклерозом, гипертонией. Ее окружение сейчас под наблюдением, тяжелых симптомов у них нет. Мои соболезнования семье», — написал он в своем Twitter.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 147 случаев заболевания коронавирусом, 86 из них в Москве.