Российская национальная премия «Лучшие книги и издательства года» обнародовала список лауреатов. Несколько позиций вызывают отдельную радость редакции Украина.ру, сообщает 19 марта Telegram-канал издания

Политолог Золотарев: В черный список СБУ попадут издания из Крыма, Донбасса и России © РИА Новости Украина/Евгений Котенко Олег Измайлов с книгой «Донбасс для «чайников». Исторический экскурс» (Донецк, ФЛП Чернецкая Н.А.).

Премия российско-китайского института стратегического взаимодействия будет вручена нашему эксперту, выдающемуся историку и писателю Святославу Рыбасу, «Си Цзиньпин. Судьба и мир». «Молодая гвардия», ЖЗЛ; «Сталин» (на китайском языке, в 2 т.). Шанхайское народное издательство.

«Коллеги, рады за вас! Душевно поздравляем. Это высочайший уровень», — говорится в посте.

С полным перечнем лауреатов можно ознакомиться здесь.