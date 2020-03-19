Так, в разряде «Публицистика» среди победителей постоянный автор нашего издания, прославленный донецкий журналист Олег Измайлов с книгой «Донбасс для «чайников». Исторический экскурс» (Донецк, ФЛП Чернецкая Н.А.).
Премия российско-китайского института стратегического взаимодействия будет вручена нашему эксперту, выдающемуся историку и писателю Святославу Рыбасу, «Си Цзиньпин. Судьба и мир». «Молодая гвардия», ЖЗЛ; «Сталин» (на китайском языке, в 2 т.). Шанхайское народное издательство.
«Коллеги, рады за вас! Душевно поздравляем. Это высочайший уровень», — говорится в посте.
С полным перечнем лауреатов можно ознакомиться здесь.