Владимир (Ульянов) Ленин родился 22 апреля 1870 года в Симбирске. Юбилей лидера большевиков пришелся на пик пандемии коронавируса.
«Фракция Компартии РФ перенесла празднование дня рождения Ленина с апреля на осень именно для того, чтобы минимизировать общение с иностранцами», — цитирует Смолина информагентсво.
По словам председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, перенести на другую дату могут и голосование по поправкам в Конституцию, запланированное на 22 апреля. Российские власти пойдут на этот шаг, если эпидемиологическая обстановка будет ухудшаться.