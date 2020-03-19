Российские коммунисты перенесли торжественные мероприятия по случаю 150-й годовщины со дня рождения вождя мирового пролетариата Владимира Ленина с апреля на осень. Об этом сообщил депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин, передает РИА Новости

Коронавирус — это не пандемия, а предсмертные судороги глобализма © REUTERS, Lim Huey Teng | REUTERS, Lim Huey Teng | Перейти в фотобанк

«Фракция Компартии РФ перенесла празднование дня рождения Ленина с апреля на осень именно для того, чтобы минимизировать общение с иностранцами», — цитирует Смолина информагентсво.

По словам председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, перенести на другую дату могут и голосование по поправкам в Конституцию, запланированное на 22 апреля. Российские власти пойдут на этот шаг, если эпидемиологическая обстановка будет ухудшаться.