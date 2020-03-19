Бывший советник премьер-министра Литвы Скирмантас Малинаускас попросил литовцев прекратить «охоту» на заразившихся коронавирусом людей. Об этом в четверг, 19 марта, сообщил Sputnik Литва

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк рассказал, что ни подхватившая коронавирус сотрудница Шешкинской поликлиники, которая недавно вернулась с Кубы, ни вернувшийся из Великобритании мужчина, который заразил родственника и побывал у стоматолога, не нарушали никаких правил — до недавнего времени эти страны не были в списке «опасных».

«С их стороны не было преднамеренной или преступной халатности, поэтому такая охота на ведьм должна закончиться. Общественности надо объяснять, что заразившиеся люди и так испытывают большой стресс. Попытки заставить их чувствовать себя виноватыми точно не помогают», — написал Малинаускас.

Он также отметил, что если бы сотрудница поликлиники самостоятельно решила уйти на 14-дневный карантин, то потеряла бы работу. Политик добавил, что в настоящее время коронавирусом может быть заражен уже любой человек.

Как отмечает издание, Малинаускас не упомянул о том, что двое литовцев, зараженных коронавирусом, после возвращения из Дании побывали на торжествах, посвященных Дню восстановления независимости в Вильнюсе.

По данным Минздрава страны, в Литве официально зарегистрировано 34 случая заражения коронавирусом. По решению властей Литвы все литовцы, возвращающиеся из-за границы, обязаны пройти 14-дневный карантин и срочно обратиться к медикам при появлении симптомов заболевания.