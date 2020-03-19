Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России нет повода для паники из-за ситуации с коронавирусом и страна справится с этой угрозой. Он сказал об этом в ходе совещания правительства 19 марта, передает РИА Новости

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк заявил премьер.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за сутки в России было зарегистрировано еще 33 заболевших коронавирусом. Таким образом, общее число выросло до 147 человек.

С 18 марта и до 1 мая в страну был запрещен въезд иностранцам и лицам без гражданства, за исключением водителей грузовиков, дипломатов и постоянно проживающих в России лиц. Самые жесткие меры были введены в Москве, где с 21 марта по 12 апреля будут закрыты школы.

Также в столице запрещено проведение мероприятий с числом участников более 50 человек единовременно. Рестораны и кафе в городе пока работают.