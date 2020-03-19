«Многие люди только сейчас стали осознавать всю серьезность ситуации. Но поводов для паники нет: Россия имеет успешный опыт в борьбе с эпидемиями как внутри страны, так и в мире. Мы справимся с этой угрозой», — заявил премьер.
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за сутки в России было зарегистрировано еще 33 заболевших коронавирусом. Таким образом, общее число выросло до 147 человек.
С 18 марта и до 1 мая в страну был запрещен въезд иностранцам и лицам без гражданства, за исключением водителей грузовиков, дипломатов и постоянно проживающих в России лиц. Самые жесткие меры были введены в Москве, где с 21 марта по 12 апреля будут закрыты школы.
Также в столице запрещено проведение мероприятий с числом участников более 50 человек единовременно. Рестораны и кафе в городе пока работают.