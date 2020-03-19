«Сегодня республиканский штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции будет рассматривать вопрос закрытия воздушных границ. Мы оставим только рейсы из России в Киргизию», — сообщили в ведомстве.
В Минтрансе также отметили, что сохранят два рейса — из Москвы в Бишкек и Ош, а также из Новосибирска в Бишкек.
Согласно последним данным, в Киргизии коронавирус выявили у троих людей — это мужчины, которые вернулись из Саудовской Аравии после совершения Малого хаджа. В районе, где заболевание было выявлено, объявлен режим ЧС.