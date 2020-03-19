Киргизия планирует закрыть воздушное пространство для всех стран, кроме России, из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в четверг, 19 марта, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Министерство транспорта и дорог республики

«Сегодня республиканский штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции будет рассматривать вопрос закрытия воздушных границ. Мы оставим только рейсы из России в Киргизию», — сообщили в ведомстве.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Согласно последним данным, в Киргизии коронавирус выявили у троих людей — это мужчины, которые вернулись из Саудовской Аравии после совершения Малого хаджа. В районе, где заболевание было выявлено, объявлен режим ЧС.