Ситуация с угрозой распространения пневмонии, вызванной коронавирусом, находится в ДНР под постоянным контролем властей республики. Об этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил на совещании с представителями министерств и ведомств в Донецке 18 марта, передает ДАН

ДНР закроет границу с Украиной © Павел Нырков

«Ажиотаж вокруг коронавирусной инфекции достаточно высокий. При этом в ДНР не зарегистрировано случаев заражения COVID-19. Ситуация находится под постоянным контролем. Нами был утвержден ряд мер по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории ДНР», — заявил Пушилин.

Ранее в тот же день стало известно, что первая жительница ДНР с подозрением на коронавирус была выписана из больницы. По данным министра здравоохранения республики Ольги Долгошапко, женщина сдала два теста, которые дали отрицательные результаты.

В настоящий момент еще три человека находятся в медучреждениях с подозрением на COVID-19.