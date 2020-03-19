В ДНР с 14 марта действует режим повышенной готовности из-за возможности распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим граждане, прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией с COVID-19, должны быть самоизолированы на дому на срок 14 дней со дня прибытия.
«Ажиотаж вокруг коронавирусной инфекции достаточно высокий. При этом в ДНР не зарегистрировано случаев заражения COVID-19. Ситуация находится под постоянным контролем. Нами был утвержден ряд мер по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории ДНР», — заявил Пушилин.
Ранее в тот же день стало известно, что первая жительница ДНР с подозрением на коронавирус была выписана из больницы. По данным министра здравоохранения республики Ольги Долгошапко, женщина сдала два теста, которые дали отрицательные результаты.
В настоящий момент еще три человека находятся в медучреждениях с подозрением на COVID-19.