В Италии 53-летняя украинка продавала возле супермаркета медицинские маски от коронавируса без разрешительных документов. Об этом 18 марта сообщает Milano Today

Вчера подснежники, сегодня маски. Придорожные торговцы в Киеве меняют ассортимент © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

Полицейские приехали по указанному адресу, при виде силовиков украинка попыталась скрыться. Ее догнали и задержали. Торговка созналась, что действительно пыталась продать маски.

Украинку оштрафовали за «отсутствие разрешения на торговлю в общественных местах» и нарушение указа о самоизоляции в домах, изданный правительством для сдерживания распространения коронавируса.