Очевидец обратил внимание на предприимчивую иностранку, позвонил в полицию и рассказал, что она наживается на пандемии уже на протяжении нескольких дней.
Полицейские приехали по указанному адресу, при виде силовиков украинка попыталась скрыться. Ее догнали и задержали. Торговка созналась, что действительно пыталась продать маски.
Украинку оштрафовали за «отсутствие разрешения на торговлю в общественных местах» и нарушение указа о самоизоляции в домах, изданный правительством для сдерживания распространения коронавируса.