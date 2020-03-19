В закрытой на карантин столице Казахстана Нур-Султане запретили продавать более пяти килограммов круп одному покупателю. Об этом 19 марта сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на руководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства столицы Казахстана Ерлана Бекмырзаева

Мир на замке. Коронавирус ударил в первую очередь по свободе передвижения © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В городах закрыты крупные торговые центры. В обычном режиме работают только продуктовые отделы, аптеки и банки.

«На сегодня в торговых сетях имеется ограничение на один чек до пяти литров масла и до пяти килограммов сыпучих товаров — это сахар, мука, крупы», — цитирует Бекмырзаева Sputnik Казахстан.

Администрации магазинов должны обеспечивать расстояние между покупателями в очередях не менее метра, не допускать роста цен, а продукты, кроме овощей и фруктов, разрешается отпускать только в упаковках.

Центрами пандемии коронавируса в Казахстане стали закрытые на карантин города. В Нур-Султане выявили 25 случаев заражения, а в Алма-Ате — 19 заболевших.