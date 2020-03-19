Нур-Султан и Алма-Ату власти закрыли на карантин с 18 марта, ограничив въезд и выезд из мегаполисов.
В городах закрыты крупные торговые центры. В обычном режиме работают только продуктовые отделы, аптеки и банки.
«На сегодня в торговых сетях имеется ограничение на один чек до пяти литров масла и до пяти килограммов сыпучих товаров — это сахар, мука, крупы», — цитирует Бекмырзаева Sputnik Казахстан.
Администрации магазинов должны обеспечивать расстояние между покупателями в очередях не менее метра, не допускать роста цен, а продукты, кроме овощей и фруктов, разрешается отпускать только в упаковках.
Центрами пандемии коронавируса в Казахстане стали закрытые на карантин города. В Нур-Султане выявили 25 случаев заражения, а в Алма-Ате — 19 заболевших.