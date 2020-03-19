Членов команды о приостановке контрактов в письме уведомил временно исполняющий обязанности руководителя «Каспия» Ерлан Есимов.
Чрезвычайное положение в Казахстане продлится до 15 апреля. Не увидят игроки деньги и в том случае, если власти страны решат продлить режим ЧС.
В чемпионате Казахстана по футболу клуб успел отыграть два матча, потерпев поражения в обоих.
За сутки в Казахстане нашли еще 7 случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, количество заболевших в республике составило 44 человека.