Членов команды о приостановке контрактов в письме уведомил временно исполняющий обязанности руководителя «Каспия» Ерлан Есимов.

Чрезвычайное положение в Казахстане продлится до 15 апреля. Не увидят игроки деньги и в том случае, если власти страны решат продлить режим ЧС.

Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
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В чемпионате Казахстана по футболу клуб успел отыграть два матча, потерпев поражения в обоих.

За сутки в Казахстане нашли еще 7 случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, количество заболевших в республике составило 44 человека.

 

 

 

 

 

 