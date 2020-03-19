Футболисты казахстанского клуба «Каспий» из города Актау не будут получать зарплату, пока в стране действует режим чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщил Kazfootball

Членов команды о приостановке контрактов в письме уведомил временно исполняющий обязанности руководителя «Каспия» Ерлан Есимов.

Чрезвычайное положение в Казахстане продлится до 15 апреля. Не увидят игроки деньги и в том случае, если власти страны решат продлить режим ЧС.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

За сутки в Казахстане нашли еще 7 случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, количество заболевших в республике составило 44 человека.