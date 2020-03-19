Утром в четверг, 19 марта, в Николаеве начался транспортный коллапс - большинство маршруток не вышли на линии из-за карантинных ограничений. Об этом сообщили «Новости N»

Карантин не страшен, когда нужно выживать: украинцы по всей стране нарушают запреты властей © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского, Кабмин с 18 марта по 3 апреля ограничил пассажирские перевозки на территории страны. В частности, были запрещены перевозки более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах, маршрутках и автобусах.

Именно это экономически невыгодное для водителей ограничение стало причиной их отказа от работы в Николаеве.

При этом коммунальные автобусы и электротранспорт, на которые также распространяются условия карантина, не смогли спасти ситуацию. В результате утром пассажирские перевозки в городе оказались заблокированы.

На обнародованных пользователем Сети Николаем Федоровым видео показана конечная остановка 43-го маршрута возле ДК Строителей, где нет ни одного транспортного средства. При этом на остановке толпится большое количество людей, но трамвай смог взять лишь 10 пассажиров.