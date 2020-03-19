Российская певица украинского происхождения Вера Брежнева 18 марта на своей странице в Instagram опубликовала фото в медицинской маске и рассказала, что постоянно совершает авиаперелеты, в том числе в страны, где ситуация с коронавирусом вызывает наибольшие опасения

«Так я пролетала все свои 10 перелётов в марте. И антисептик. Теперь дома. Делитесь лайфхаками», — написала она.

Как выяснилось, Брежнева летала в том числе и в Италию, где бушует коронавирус, чтобы забрать оттуда свою дочку.

«"10 перелетов"? Простите, но мне кажется, что это безответственность!!! В мире объявлена пандемия, которая коснулась и нашей страны, а вы «все летаете»! Еще и маски «гламурные» в тон одежде готовите… простите, но я была более хорошего мнения о вас!» — возмутилась одна из пользовательниц.

«О, Боже, знаменитости рекламируют маски… жесть! Дожили», «Нам, обычным людям, даже простые маски не купить, не то что такие многоразовые, вот оно, видное, явное разделение на бедных и богатых. Кому-то доступно, кому-то нет», «Артисты — потенциальные переносчики заразы! Перелеты, концерты, гастроли», — написали другие фаны.

Брежнева в ответ посоветовала им успокоиться, так как «скорее всего, в ближайшем будущем у каждого из нас будет знакомый, который через это пройдёт», и пожелала поклонникам здоровья.