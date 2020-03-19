По данным издания, соответствующие поправки к Трудовому кодексу, которые планируется обсудить в марте, позволят россиянам работать как удаленно, так и в офисе.
Так, согласно направленному "Общероссийским народным фронтом" в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений законопроекту, совмещение удаленной и офисной работы позволит дополнительно оформлять соглашения к трудовому договору, в том числе в электронном виде.
В таком случае сотрудник сможет самостоятельно выбрать место для удаленной работы, и его зарплата останется на прежнем уровне при условии выполнения установленных работодателем норм труда.
Ранее власти Москвы и Московской области призвали работодателей перевести своих сотрудников на удаленку из-за риска распространения коронавирусной инфекции.