В России могут ввести новую форму неполной дистанционной занятости в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила газета «Известия» 19 марта

«Рост числа зараженных». Собянин ввел в Москве новые ограничения из-за коронавируса © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк издания, соответствующие поправки к Трудовому кодексу, которые планируется обсудить в марте, позволят россиянам работать как удаленно, так и в офисе.

Так, согласно направленному "Общероссийским народным фронтом" в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений законопроекту, совмещение удаленной и офисной работы позволит дополнительно оформлять соглашения к трудовому договору, в том числе в электронном виде.

В таком случае сотрудник сможет самостоятельно выбрать место для удаленной работы, и его зарплата останется на прежнем уровне при условии выполнения установленных работодателем норм труда.

Ранее власти Москвы и Московской области призвали работодателей перевести своих сотрудников на удаленку из-за риска распространения коронавирусной инфекции.