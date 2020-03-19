Для купирования вспышки Ухань с 23 января находится под полным карантином. Пиковое число диагностированных заражений в городе спало с почти 4 тыс. в день до одного случая в понедельник, вторник и среду. За последние сутки, 18 марта, не было зафиксировано ни одного случая заражения.
«Мы ожидаем, что новые случаи перестанут появляться в середине-конце марта… Благодаря национальной мобилизации, эффективной идентификации и изоляции источников инфекции мы взяли под контроль эпидемию всего за два месяца», — заявила Ланьцзюань.
Тем не менее, по ее словам, для предотвращения повторной вспышки потребуются строгие меры по контролю и профилактике заболевания. Так, появятся дополнительные тесты перед выпиской, а излечившиеся должны находиться в самоизоляции еще две недели.
Эксперт сказала, что сейчас главная задача Китая заключается в предотвращении ввоза новых случаев COVID-19. Последние 34 новых случая заражения в Китае были «импортными».
При выполнении всех рекомендаций и отсутствии новых случаев инфицирования карантин может быть снят уже в апреле.