Карантин в китайском Ухане, где началась вспышка коронавируса COVID-19, можно будет начать снимать, если в течение двух недель после последнего случая заражения в городе не будет новых больных. Об этом один из ведущих экспертов Китая в области здравоохранения Ли Ланьцзюань сообщила газете China Daily 19 марта

Коронавирус в Ухань мог завезти военный армии США © REUTERS, Dado Ruvic | REUTERS, Dado Ruvic | Перейти в фотобанк

«Мы ожидаем, что новые случаи перестанут появляться в середине-конце марта… Благодаря национальной мобилизации, эффективной идентификации и изоляции источников инфекции мы взяли под контроль эпидемию всего за два месяца», — заявила Ланьцзюань.

Тем не менее, по ее словам, для предотвращения повторной вспышки потребуются строгие меры по контролю и профилактике заболевания. Так, появятся дополнительные тесты перед выпиской, а излечившиеся должны находиться в самоизоляции еще две недели.

Эксперт сказала, что сейчас главная задача Китая заключается в предотвращении ввоза новых случаев COVID-19. Последние 34 новых случая заражения в Китае были «импортными».

При выполнении всех рекомендаций и отсутствии новых случаев инфицирования карантин может быть снят уже в апреле.