Представительство ОБСЕ в Нагорном Карабахе прекратило мониторинг ситуации в зоне конфликта. Об этом 19 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт организации

Как заявил личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик, эпидемия коронавируса привела к закрытию границ, запрету на поездки иностранного персонала и ограничила личные контакты.

В связи с этим ОБСЕ решила приостановить мониторинг ситуации до снятия ограничений.

«Я продолжаю поддерживать связь с соответствующими военными властями», — говорится в сообщении.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

С 1992 по 1994 год Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими районами.

Переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, Францией и США ведутся с 1992 года. Обстрелы и боестолкновения в Нагорном Карабахе не прекращаются до сих пор.