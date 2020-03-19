Как заявил личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик, эпидемия коронавируса привела к закрытию границ, запрету на поездки иностранного персонала и ограничила личные контакты.
В связи с этим ОБСЕ решила приостановить мониторинг ситуации до снятия ограничений.
«Я продолжаю поддерживать связь с соответствующими военными властями», — говорится в сообщении.
Вооруженный конфликт в Карабахе разгорелся в феврале 1989 года после того, как Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.
С 1992 по 1994 год Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими районами.
Переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, Францией и США ведутся с 1992 года. Обстрелы и боестолкновения в Нагорном Карабахе не прекращаются до сих пор.