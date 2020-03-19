Польская полиция попросила преступников не воровать и не убивать во время эпидемии

В Польше полиция обратилась к преступникам с необычной просьбой: на время борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 воздержаться от правонарушений. Курьезная просьба на днях появилась на Facebook-странице польских правоохранителей

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