Польская полиция попросила преступников не воровать и не убивать во время эпидемии

«Из-за пандемии COVID-19, которая поставила перед нами много новых задач и вызвала панику, а иногда непредсказуемое поведение многих людей, от нас и других служб ожидают помощи. Пожалуйста, прекратите все преступные / постыдные / мерзкие действия до отдельного уведомления», — говорится в посте.
Полицейские заранее поблагодарили злодеев за ожидаемое сотрудничество, воздержание от совершения преступлений и правонарушений.
Пока полиция шутит, правительство Польши выделило гигантскую сумму для поддержки экономики страны в условиях пандемии.