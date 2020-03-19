«Коммунальное предприятие МиськШЕП 18 марта <…> начинает мытье улиц с применением специального дезсредства, содержащего хлор. Средство является безвредным для людей и домашних животных. С 14:00 (13:00 мск — ред.) начнут мыть проспект Независимости, улицы Главную, Небесной Сотни, Героев Майдана, Буковинскую, Русскую, Винниченко, Сечевых Стрельцов», — говорится в сообщении.
Там отметили, что мытье улиц будет проводиться три раза в день, и попросили владельцев автомобилей не парковать транспортные средства вдоль дорог.
Ранее на Украине был зафиксирован второй случай смерти пациентки с коронавирусом COVID-19. Как заявили в Черновицкой облгосадминистрации, причиной смерти 33-летней женщины стала хроническая патология, не связанная с подозреваемым диагнозом. Однако результат ее анализа на COVID-19 также оказался положительным.