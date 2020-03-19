Из-за ситуации с коронавирусом в Черновцах начали дезинфицировать улицы. Об этом сообщила пресс-служба местного горсовета 18 марта

Политолог Святослав Вышинский: Люди в Черновцах не понимают, зачем введено чрезвычайное положение © Facebook, Святослав Вишинський | Перейти в фотобанк сообщении.

Там отметили, что мытье улиц будет проводиться три раза в день, и попросили владельцев автомобилей не парковать транспортные средства вдоль дорог.

Ранее на Украине был зафиксирован второй случай смерти пациентки с коронавирусом COVID-19. Как заявили в Черновицкой облгосадминистрации, причиной смерти 33-летней женщины стала хроническая патология, не связанная с подозреваемым диагнозом. Однако результат ее анализа на COVID-19 также оказался положительным.