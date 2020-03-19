На фоне распространения коронавируса по всему миру начал расти спрос на медицинские маски, этиловый спирт и водку, которые используются для дезинфекции рук.
По словам и. о. директора «Укрспирта» Сергея Блескуна, в производственном плане на март было предусмотрена работа 10 заводов предприятия.
«Сегодня мы приняли решение запустить в работу еще четыре завода. Предприятие увеличивает производство спирта в первую очередь для обеспечения потребностей медицинской системы. Мы быстро среагировали на рост запроса, и с сегодняшнего дня работают 14 заводов одновременно», — заявил он.
При этом директор уточнил, что при необходимости предприятие готово и дальше увеличивать объемы производства.
Дополнительные ресурсы привлекаются и в других странах. Так, ранее во Франции парсюмерный концерн LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton, известный производитель предметов роскоши под торговыми марками Hennessy, Moët & Chandon, Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, начал производить антисептический гель для больниц в связи с пандемией коронавируса.