Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий свободно владеющих русским языком украинцев и белорусов от специального экзамена для получения гражданства. Об этом сообщила пресс-служба Кремля 18 марта

Совет Федерации одобрил прием украинцев и белорусов в гражданство РФ без языкового экзамена © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

«Федеральным законом устанавливается возможность признания граждан Республики Белоруссия и Украины, свободно владеющих русским языком, носителями русского языка без прохождения процедуры собеседования при наличии оснований», — говорится в документе.

Принятый закон позволит упростить процедуру получения российского гражданства и избавить от бюрократической волокиты русскоговорящих соотечественников и тех граждан бывших советских республик, которые уже проживают на территории РФ либо связывают себя с Россией.