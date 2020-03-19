Утвержденный Федеральный закон вносит изменения в статью 331 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».
«Федеральным законом устанавливается возможность признания граждан Республики Белоруссия и Украины, свободно владеющих русским языком, носителями русского языка без прохождения процедуры собеседования при наличии оснований», — говорится в документе.
Принятый закон позволит упростить процедуру получения российского гражданства и избавить от бюрократической волокиты русскоговорящих соотечественников и тех граждан бывших советских республик, которые уже проживают на территории РФ либо связывают себя с Россией.