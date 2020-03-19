Совет Федерации одобрил прием украинцев и белорусов в гражданство РФ без языкового экзамена
Совет Федерации одобрил прием украинцев и белорусов в гражданство РФ без языкового экзамена
© РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк
Утвержденный Федеральный закон вносит изменения в статью 331 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».

«Федеральным законом устанавливается возможность признания граждан Республики Белоруссия и Украины, свободно владеющих русским языком, носителями русского языка без прохождения процедуры собеседования при наличии оснований», — говорится в документе

Принятый закон позволит упростить процедуру получения российского гражданства и избавить от бюрократической волокиты русскоговорящих соотечественников и тех граждан бывших советских республик, которые уже проживают на территории РФ либо связывают себя с Россией.