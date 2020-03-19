Китай предложил Украине предоставить экстренную гуманитарную помощь для преодоления коронавируса. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в Facebook 18 марта

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