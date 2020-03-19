Отмечается, что глава украинского правительства провел встречу с послом Китая на Украине Фань Сяньжуном.
«Искренне благодарен китайской стороне за предложение предоставить Украине экстренную гуманитарную помощь», — написал Шмыгаль по итогу встречи.
Кроме того, стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество между странами и договорились возобновить работу украинского-китайской межправительственной комиссии.
На сегодняшний день число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 16 человек.