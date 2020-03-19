Эпидемия возвращается: китайцы массово завозят коронавирус на родину из других стран
Эпидемия возвращается: китайцы массово завозят коронавирус на родину из других стран
© РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк
Отмечается, что глава украинского правительства провел встречу с послом Китая на Украине Фань Сяньжуном.

«Искренне благодарен китайской стороне за предложение предоставить Украине экстренную гуманитарную помощь», — написал Шмыгаль по итогу встречи.

Кроме того, стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество между странами и договорились возобновить работу украинского-китайской межправительственной комиссии.

На сегодняшний день число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 16 человек.