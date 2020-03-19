Пушилин объяснил это усугублением ситуации с коронавирусом на Украине.
По его словам, в страну возвращаются много украинских граждан из Италии, Испании, Польши и других европейских государств, где зарегистрированы уже тысячи зараженных.
Ограничения начнут действовать с полуночи 21 марта.
Пушилин добавил, что у жителей ДНР, которые находятся на территории, подконтрольной Украине, есть время вернуться домой.
По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 214 тысяч человек, свыше 8,7 тысячи умерли, а 83,2 тысячи вылечились.