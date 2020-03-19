Донецкая Народная Республика (ДНР) закроет пункты пропуска на границе с Украиной. Об этом заявил глава Республики Денис Пушилин, передает 18 марта «Русская Весна»

Пушилин емким выражением описал ситуацию в Донбассе © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк объяснил это усугублением ситуации с коронавирусом на Украине.

По его словам, в страну возвращаются много украинских граждан из Италии, Испании, Польши и других европейских государств, где зарегистрированы уже тысячи зараженных.

Ограничения начнут действовать с полуночи 21 марта.

Пушилин добавил, что у жителей ДНР, которые находятся на территории, подконтрольной Украине, есть время вернуться домой.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 214 тысяч человек, свыше 8,7 тысячи умерли, а 83,2 тысячи вылечились.