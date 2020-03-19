Путин посетит Крым и Севастополь в шестилетнюю годовщину «Крымской весны»
Путин посетит Крым и Севастополь в шестилетнюю годовщину «Крымской весны»
© РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк
Эксперт отметил, что противостояние в Крыму должно было закончиться выявлением и зачисткой Киевом всех недовольных, как это происходило в других регионах.

«Скорее всего, мы бы с вами сейчас так просто не разговаривали. В Киеве тогда очень быстро принимали решения. Крым ждала кровавая баня», — подчеркнул Джаралла.

По его мнению, после зачистки Крым прервал бы все свои «особые» отношения с Россией, а также все гуманитарные контакты и отношения с Черноморским флотом.

Неизбежно Крым вошел бы в «фазу нестабильности», а значит, перестал бы существовать как курортный регион: для реабилитации Крыма как места отдыха потребовался бы десяток лет, заключил политолог.

 