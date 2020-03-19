Крыму грозила фаза нестабильности, если бы после госпереворота 2014 года Киев сохранил бы контроль над полуостровом. Об этом в недавнем комментарии «Комсомольской правде» рассказал крымский политолог Владимир Джаралла

Путин посетит Крым и Севастополь в шестилетнюю годовщину «Крымской весны» © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

«Скорее всего, мы бы с вами сейчас так просто не разговаривали. В Киеве тогда очень быстро принимали решения. Крым ждала кровавая баня», — подчеркнул Джаралла.

По его мнению, после зачистки Крым прервал бы все свои «особые» отношения с Россией, а также все гуманитарные контакты и отношения с Черноморским флотом.

Неизбежно Крым вошел бы в «фазу нестабильности», а значит, перестал бы существовать как курортный регион: для реабилитации Крыма как места отдыха потребовался бы десяток лет, заключил политолог.