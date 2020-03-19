Эксперт в частности сомневается, что президент и правительство страны сейчас в состоянии реально контролировать обстановку в государстве, поскольку Киев слишком поздно начал реагировать на угрозу пандемии.
При этом, подчеркнул политолог, региональные власти в данном вопросе не считают необходимым четко следовать требованиям центра.
«Если у нас МВД не реагирует, когда избивают чиновника высокого ранга (советника главы СНБОУ Сергея Сивохо), сложно представить, что Минздрав может давать указания регионам. Кажется, мы находимся в очень тяжелой ситуации», — сетует Погребинский.
И без того тяжелая ситуация, по его мнению, обостряется еще и отказом власти предпринимать адекватные угрозе шаги по выявлению зараженных вирусом украинских граждан, прибывающих из иностранных государств.
Специалист добавил, что количество тестов на COVID-19 в стране не достигло и 100, тогда как из Италии, Испании и других стран с тяжелой инфекционной ситуацией приехали тысячи украинцев.