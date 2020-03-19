То, что сейчас происходит на Украине в связи с ситуации с коронавирусом, можно назвать полным беспределом. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в недавнем эфире телеканала «112 Украина»

Погребинский рассказал, что бы произошло, если бы Украина изъяла здания российского посольства © Facebook, Михаил Погребинский | Перейти в фотобанк

При этом, подчеркнул политолог, региональные власти в данном вопросе не считают необходимым четко следовать требованиям центра.

«Если у нас МВД не реагирует, когда избивают чиновника высокого ранга (советника главы СНБОУ Сергея Сивохо), сложно представить, что Минздрав может давать указания регионам. Кажется, мы находимся в очень тяжелой ситуации», — сетует Погребинский.

И без того тяжелая ситуация, по его мнению, обостряется еще и отказом власти предпринимать адекватные угрозе шаги по выявлению зараженных вирусом украинских граждан, прибывающих из иностранных государств.

Специалист добавил, что количество тестов на COVID-19 в стране не достигло и 100, тогда как из Италии, Испании и других стран с тяжелой инфекционной ситуацией приехали тысячи украинцев.