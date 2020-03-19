Ранее британские СМИ сообщали о том, что арестованная в прошлом году в Лондоне как «необоснованное богатство» недвижимость является собственностью спикера сената Казахстана Дариги Назарбаевой, ее сына Нурали Алиева и его жены Аиды.
«Вполне возможно, что им выгодна вся эта ситуация с конфискацией имущества, информационные атаки ее младшего сына Айсултана. Всё это выгодно этим элитариям. Возможно, они даже приложили руку к этому», — считает эксперт.
По его мнению, сложно говорить о том, что эти элитарии тесно связаны с Западом или что на них работают иностранные спецслужбы, поскольку ключевую роль играют политические и экономические интересы этих элитариев.
Политолог добавил, что хотя в официальном информационном пространстве Казахстана об этом ничего не говорится, эта тематика вызывает бурные обсуждения в основном в ходе кухонных разговоров.