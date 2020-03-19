Скандалы вокруг семьи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева выгодны большей части республиканской элиты, которая не хочет, чтобы верховная власть перешла к его старшей дочери Дариге. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов

Казахстанский эксперт Мамырайымов: Борьба с коронавирусом нашей власти выгодна политически © Platon.asia

«Вполне возможно, что им выгодна вся эта ситуация с конфискацией имущества, информационные атаки ее младшего сына Айсултана. Всё это выгодно этим элитариям. Возможно, они даже приложили руку к этому», — считает эксперт.

По его мнению, сложно говорить о том, что эти элитарии тесно связаны с Западом или что на них работают иностранные спецслужбы, поскольку ключевую роль играют политические и экономические интересы этих элитариев.

Политолог добавил, что хотя в официальном информационном пространстве Казахстана об этом ничего не говорится, эта тематика вызывает бурные обсуждения в основном в ходе кухонных разговоров.