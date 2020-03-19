Хотя русский язык в грузинских школах уже не преподают так, как раньше, он все равно остается одним из популярных языков в стране. Об этом рассказал основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе в интервью изданию Украина.ру

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«У нас жили большие коммуны русских и украинцев, но в 90-е годы многие из них уехали на родину. Но это не только русские. Это и азербайджанцы, и армяне, и евреи», — указал Сихарулидзе.

Сейчас в новом поколении грузинских граждан русский язык менее популярен, поскольку большинство из них, особенно на фоне войны 2008 года, стремятся продолжить карьеру не в России, пояснил политолог.

При этом, по его мнению, на это есть и объективные причины, поскольку грузинским граждан трудно сделать, чтобы в Россию поехать. Поэтому они, конечно же, нацелены на Запад, где региональным языком является английский, заключил собеседник издания.