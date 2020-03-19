При этом эксперт отметил, что русский язык в его стране присутствовал как часть 200-летнего сожительства России и Грузии, и никогда не был государственным языком.
«У нас жили большие коммуны русских и украинцев, но в 90-е годы многие из них уехали на родину. Но это не только русские. Это и азербайджанцы, и армяне, и евреи», — указал Сихарулидзе.
Сейчас в новом поколении грузинских граждан русский язык менее популярен, поскольку большинство из них, особенно на фоне войны 2008 года, стремятся продолжить карьеру не в России, пояснил политолог.
При этом, по его мнению, на это есть и объективные причины, поскольку грузинским граждан трудно сделать, чтобы в Россию поехать. Поэтому они, конечно же, нацелены на Запад, где региональным языком является английский, заключил собеседник издания.