В частности эксперт отметил, что этот формат не сможет радикально изменить ситуацию, когда Киев не может выйти из Минских соглашений, но не хочет их выполнять.
«Такая диалоговая площадка отвечает интересам Киева, поскольку диалог можно вести бесконечно долго, по сути заморозив процесс. Поэтому я думаю, что в принципе Киев против такой формы возражать не будет», — пояснил Золотарев.
По его мнению, предел возможностей этого формата упирается в отдельные шаги по гуманитарным вопросам, которые в 2015-16 годах более или менее успешно решал Виктор Медведчук и гуманитарная подгруппа.