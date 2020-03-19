Переговорный формат по Донбассу между Андреем Ермаком и Дмитрием Козаком может рассчитывать продуктивность в гуманитарных вопросах и обмене пленными, но конфликт урегулировать не сможет. Об этом рассказал политолог Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Золотарев: Если Киев выйдет из Минского процесса, Берлин и Париж вздохнут с облегчением © РИА Новости Украина/Евгений Котенко

«Такая диалоговая площадка отвечает интересам Киева, поскольку диалог можно вести бесконечно долго, по сути заморозив процесс. Поэтому я думаю, что в принципе Киев против такой формы возражать не будет», — пояснил Золотарев.

По его мнению, предел возможностей этого формата упирается в отдельные шаги по гуманитарным вопросам, которые в 2015-16 годах более или менее успешно решал Виктор Медведчук и гуманитарная подгруппа.