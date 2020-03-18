Наши власти Казахстана и провластные эксперты умышленно преувеличивают риски и угрозы религиозно мотивированного экстремизма и терроризма на территории республики. Об этом рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Казахстанский эксперт Мамырайымов: Борьба с коронавирусом нашей власти выгодна политически © Platon.asia «Властям выгодно использовать такие страшилки вроде религиозно мотивированного экстремизма, терроризма или национализма. Элитарии, аффилированные с правящей элитой, даже возглавили эти процессы, контролируют фундаментальных исламистов, националистов», — категоричен Мамырайымов. Политолог добавил, что казахстанские элитарии манипулируют этими процессами, направляют их в нужное для себя русло и используют их при необходимости в определенных внешнеполитических целях.