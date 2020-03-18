Казахстанский эксперт Мамырайымов: Борьба с коронавирусом нашей власти выгодна политически
Казахстанский эксперт Мамырайымов: Борьба с коронавирусом нашей власти выгодна политически
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Экстремизм и терроризм, подчеркнул эксперт, в Казахстане больше присутствует в виртуальном пространстве, нарисованном властями с подачи экспертов, однако в реальности такого не наблюдается.

«Властям выгодно использовать такие страшилки вроде религиозно мотивированного экстремизма, терроризма или национализма. Элитарии, аффилированные с правящей элитой, даже возглавили эти процессы, контролируют фундаментальных исламистов, националистов», — категоричен Мамырайымов.

Политолог добавил, что казахстанские элитарии манипулируют этими процессами, направляют их в нужное для себя русло и используют их при необходимости в определенных внешнеполитических целях.

 