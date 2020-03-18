Экстремизм и терроризм, подчеркнул эксперт, в Казахстане больше присутствует в виртуальном пространстве, нарисованном властями с подачи экспертов, однако в реальности такого не наблюдается.
«Властям выгодно использовать такие страшилки вроде религиозно мотивированного экстремизма, терроризма или национализма. Элитарии, аффилированные с правящей элитой, даже возглавили эти процессы, контролируют фундаментальных исламистов, националистов», — категоричен Мамырайымов.
Политолог добавил, что казахстанские элитарии манипулируют этими процессами, направляют их в нужное для себя русло и используют их при необходимости в определенных внешнеполитических целях.