Президент РФ Владимир Путин призвал не ставить президента Белоруссии Александра Лукашенко в неловкое положение в связи с его позицией по Крыму. Он заявил об этом 18 марта на встрече с представителями общественности полуострова

Ради красного словца. Почему Лукашенко не защищает от коронавируса Белоруссию © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Не ставьте президента Белоруссии в сложное положение, он хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной. Думаю, в этом все дело, а не в экономической целесообразности либо в отсутствии таковой для перевозчиков», — цитирует российского лидера РИА Новости.

Несмотря на то что Россия строит Союзное государство, продолжил Путин, Белоруссия является независимой и суверенной страной, имеющей право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной.

«Поэтому не ставьте его в трудное положение, хотя я понимаю, что для вас, белорусов по национальности, техническая возможность связи со своей исторической родиной — это важно. Думаю, настанет время, когда и эти вопросы будут решены», — сказал глава государства.

Президент заверил, что Россия со своей стороны делает и будет делать все, чтобы люди, которые проживают в Крыму, не чувствовали никаких ограничений, имели свободу передвижения по России и за ее пределами.