В Армении число случаев заражения коронавирусом достигло 102. Об этом в среду, 18 марта, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает издание Sputnik Армения

«75% инфицированных заразились в двух местах — в Эчмиадзине и на предприятии в Ереване. Первый гражданин, у которого был диагностирован коронавирус, заразил всего трех человек», — заявил премьер в интервью местному телеканалу.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

С 16 марта в Армении введен режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней. На это время ограничена работа образовательных учреждений, отменены массовые мероприятия, ограничен въезд в страну.