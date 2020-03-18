«75% инфицированных заразились в двух местах — в Эчмиадзине и на предприятии в Ереване. Первый гражданин, у которого был диагностирован коронавирус, заразил всего трех человек», — заявил премьер в интервью местному телеканалу.
По словам Пашиняна, у многих пациентов нет выраженных симптомов, а наличие коронавируса удалось установить лишь после проведенного теста.
С 16 марта в Армении введен режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней. На это время ограничена работа образовательных учреждений, отменены массовые мероприятия, ограничен въезд в страну.