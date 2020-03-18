Новые поправки, в частности, запрещают федеральным депутатам, премьеру и главам федеральных ведомств, губернаторам и судьям иметь иностранное гражданство или вид на жительство.
Кроме того, кандидат в президенты должен будет 25 лет постоянно жить в России (сейчас требуется десять лет) и никогда не иметь ни иностранного паспорта, ни вида на жительство.
«В тексте прямо прописано, что если какие-то территории либо часть территории другого государства вошли в состав Российской Федерации, то на людей, которые проживают на этой территории, данные ограничения не распространяются», — цитирует главу государства РИА Новости.
Путин добавил, что ограничение, связанное с занятием высших должностей в государстве, не распространяется даже на тех, кто не мог официально выйти из гражданства Украины, но получил российское гражданство.
Крым стал российским регионом в результате проведенного там в марте 2014 года референдума после госпереворота на Украине, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России.