Поправки в Конституцию не будут препятствовать жителям Крыма и Севастополя занимать важные государственные посты, для них будут сделаны исключения. Об этом заявил президент России Владимир Путин 19 марта на встрече с представителями общественности в Севастополе

Путин посетит Крым и Севастополь в шестилетнюю годовщину «Крымской весны» © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Кроме того, кандидат в президенты должен будет 25 лет постоянно жить в России (сейчас требуется десять лет) и никогда не иметь ни иностранного паспорта, ни вида на жительство.

«В тексте прямо прописано, что если какие-то территории либо часть территории другого государства вошли в состав Российской Федерации, то на людей, которые проживают на этой территории, данные ограничения не распространяются», — цитирует главу государства РИА Новости.

Путин добавил, что ограничение, связанное с занятием высших должностей в государстве, не распространяется даже на тех, кто не мог официально выйти из гражданства Украины, но получил российское гражданство.

Крым стал российским регионом в результате проведенного там в марте 2014 года референдума после госпереворота на Украине, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России.