«Всего в производственном плане на март была предусмотрена работа 10 заводов. Сегодня мы приняли решение запустить в работу еще 4 завода», — сообщил и.о директора ГП «Укрспирт» Сергей Блескун.
На сегодняшний день одновременно работают 14 заводов «Укрспирта». Предприятие увеличивает производство, чтобы в первую очередь обеспечить потребности медицинской системы. По словам Блескуна, «Укрспирт» готов и дальше увеличивать объемы производства.
Отмечается, что на заводах действует усиленный дезинфекционный режим, сотрудники «Укрспирта» обеспечены масками, а часть аппарата управления переведена на дистанционный режим работы.
Согласно последним данным, на Украине зафиксированы 14 случаев заражения коронавирусом, 2 человека погибли.