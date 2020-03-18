«Укрспирт» запустил работу еще четырех заводов из-за спроса на спирт в связи с пандемией коронавируса. Об этом в среду, 18 марта, сообщила пресс-служба предприятия

«Всего в производственном плане на март была предусмотрена работа 10 заводов. Сегодня мы приняли решение запустить в работу еще 4 завода», — сообщил и.о директора ГП «Укрспирт» Сергей Блескун.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Отмечается, что на заводах действует усиленный дезинфекционный режим, сотрудники «Укрспирта» обеспечены масками, а часть аппарата управления переведена на дистанционный режим работы.

Согласно последним данным, на Украине зафиксированы 14 случаев заражения коронавирусом, 2 человека погибли.