«Большой паники у нас не наблюдается. Я как раз был в молочном отделе: всё есть, и колбаска вот лежит. Но это как раз о сбережениях. Может быть, раскупили бы уже, если бы были деньги у людей?» — задается вопросом эксперт.
По его мнению, не менее важная проблема состоит в том, будет ли государство каким-то образом возмещать убытки работникам и предпринимателям в связи с уходом на карантин.
«При этом закрывают малые предприятия, а большой бизнес работает — не закрывают же большие производства. Снова давят, получается, малый бизнес. О работниках я и не говорю. Сколько человек может сидеть дома? Не у всех есть сбережения, а если есть, то надолго ли хватит», — негодует Форест.
Журналист добавил, что хотя в городе паники не наблюдается, многие осознают серьёзность ситуации и даже переживают, что государство не обеспечило жителей достаточным количеством масок.