Жители Житомира хотели бы закупить дополнительное продовольствие из-за ситуации с коронавирусом, но у них на это просто нет денег. Об этом рассказал житомирский журналист Сергей Форест в интервью изданию Украина.ру

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По его мнению, не менее важная проблема состоит в том, будет ли государство каким-то образом возмещать убытки работникам и предпринимателям в связи с уходом на карантин.

«При этом закрывают малые предприятия, а большой бизнес работает — не закрывают же большие производства. Снова давят, получается, малый бизнес. О работниках я и не говорю. Сколько человек может сидеть дома? Не у всех есть сбережения, а если есть, то надолго ли хватит», — негодует Форест.

Журналист добавил, что хотя в городе паники не наблюдается, многие осознают серьёзность ситуации и даже переживают, что государство не обеспечило жителей достаточным количеством масок.