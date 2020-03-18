Более 300 граждан России застряли в Молдавии из-за введения в стране режима ЧС в связи с распространением коронавируса – вопрос их трансфера сейчас решает посольство, сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Кишиневе Виталий Богданов, передает РИА Новости в среду, 18 марта

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Посольство РФ в Молдавии на своем сайте разместило специальную анкету, которую должны заполнить россияне, желающие вернуться домой.

«На сегодняшний час таких обращений зарегистрировано более трех сотен, есть заявки от несовершеннолетних детей, пожилых, беременных. Посольством предпринимаются все усилия, чтобы решить вопрос о заказе чартерного самолета, чтобы всех вывезти, но пока понимания, когда это произойдет, нет», — рассказал Богданов.

Он отметил, что посольство РФ в Кишеневе находится в постоянном контакте с кризисным штабом в Москве и департаментами, отвечающими за ситуацию.

Кроме того, посольство поддерживает связь с гражданами РФ в Молдавии — задействует интернет-ресурсы посольства и консульского отдела, соцсети, местные СМИ и телевизионные каналы.

Согласно последним данным, в Молдавии зарегистрировано 30 случаев заражения коронавирусом, один человек скончался, еще один выздоровел.